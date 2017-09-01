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Президент Армении направил поздравительное послание президенту Республики Узбекистан


Президент Армении Серж Саргсян 1 сентября направил поздравительное послание Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.



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