Президент Армении направил поздравительное послание президенту Республики Узбекистан

Президент Армении Серж Саргсян 1 сентября направил поздравительное послание Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву по случаю Дня независимости. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении.