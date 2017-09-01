В Великобритании ВВС стали первыми принимать женщин в свои ряды

Королевские ВВС с пятницы стали первым в Великобритании родом войск, допускающим женщин к службе во всех своих подразделениях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С 1 сентября заявки на службу от женщин начало принимать наземное подразделение ВВС. Решение о допуске женщин к службе в частях, вступающих в непосредственное соприкосновение с противником, было принято в прошлом году тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном. В июле нынешнего года министр обороны Майкл Фэллон объявил, что решение вступает в силу в начале сентября – раньше, чем планировалось.

Основная задача наземного подразделения — обеспечение безопасности баз Королевских ВВС. Женщины на данный момент составляют порядка 10% от всего личного состава ВВС Великобритании.