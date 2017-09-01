В Стокгольме появился новый музей игрушек

В Стокгольме появилась новая достопримечательность - Музей игрушек. В его самой большой в Северной Европе коллекции собраны 40 тыс. предметов разных времен, которые наглядно иллюстрируют историю развития стран и общества, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Нет ни одной области человеческой деятельности, которая бы не была представлена в детской комнате. Правда, сегодня у среднестатистического шведского ребенка - 600-700 игрушек. И это немного пугает", - рассказал корреспонденту ТАСС эксперт в области игрушек Петер Плунтки.

Среди экспонатов музея - машинки, куклы, мягкие игрушки, оловянные солдатики, кукольные домики, комиксы. Самые старые из них относятся к 17 веку.

Площадь музея - 2,5 тыс. кв. м. Он расположен в выставочном зале Бергруммет. Ранее это помещение принадлежало минобороны.

Изначально музей открылся в 1974 году в замке Тидё в городе Вестерос. Но тогда он был намного меньше нынешнего стокгольмского. У столичного музея будет не только увеличенная площадь, но и значительно более широкая аудитория.