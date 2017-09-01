В Китае приняли закон, запрещающий неуместное использование гимна

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган Китая) в пятницу одобрил законопроект, запрещающий неуместное использование и воспроизведение национального гимна. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте ВСНП.

Закон вступит в силу 1 октября этого года. Он был инициирован для того, "чтобы сохранить достоинство национального гимна, стандартизировать его и использование, повысить уровень национального самосознания и патриотизма у граждан, развивать и воплощать в жизнь основные социалистические ценности".

Закон предусматривает запрет на воспроизведение "Марша добровольцев" во время похорон, в качестве фоновой музыки в общественных местах и в рекламных роликах, в коммерческих целях, на бизнес-мероприятиях.