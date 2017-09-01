Пожар на Мтацминда: с огнем борются более 50 пожарных

Более 50 пожарных-спасателей и порядка 10 единиц пожарно-спасательной техники борются с пожаром на склоне горы Мтацмина в Тбилиси. Как передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Пожар на горе Мтацминда вспыхнул во второй половине дня. Сообщение о пожаре поступило в Центр оперативного управления неотложной помощи "112" в 13:33. Первые пожарные расчеты прибыли на место ЧС через пять минут. По предварительным данным, горит трава.

"Мобилизация пожарно-спасательной техники и пожарных-спасателей у очага возгорания осуществилась с обоих направлений. Оперативное снабжение водой происходит из гидранта, существующего на Мтацминда. На месте находятся более 50-и пожарных-спасателей и порядка 10-и единиц техники. С целью эффективной локализации пожара в процесс по тушению огня подключается вертолет МВД", — сказано в заявлении.

Это уже второй пожар на горе Мтацминда за последний месяц. Первый пожар на горе, являющейся символом Тбилиси, местом паломничества туристов и излюбленной территорией для отдыха горожан, вспыхнул ночью 8 августа.



