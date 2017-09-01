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Потушены очаги возгорания в ГПОН «Национальный парк «Дилижан»»


Все объекты особого значения Министерства по охране природы Армении находятся под строгим наблюдением, которое  было  установлено в соответствии с приказом министра по охране природы Армении Минасяна от 17-го июля сего года, за номером  N 232-Ա.

31-го августа, в 13:00, в ГПОН «Национальный парк «Дилижан»» был зарегистрирован  очаг возгорания: он были потушены местными силами. Сгорело около 2,5 гектара сухой травы. Пожар был потушен, ощутимого вреда он не нанес.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении, на территории заповедника «Хосровский лес» все еще имеются дымящиеся остаточные очаги. Работники лесничества и спасатели-пожарные МЧС Армении ведут их нейтрализацию. Установлено круглосуточное дежурство.

Других инцидентов в объектах особого значения Министерства по охране природы Армении не отмечено.

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