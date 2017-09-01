Harley-Davidson покрасил мотоциклы под джинсу

Американская компания Harley-Davidson в честь своего 115-летия выпускает ограниченную серию мотоциклов. Они выкрашены в специально разработанный цвет — Blue Denim. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

На баках некоторых мотоциклов вручную нарисован орел. Графику нанесут только на четыре модели: Forty-Eight, Breakout, Fat Boy и Street Glide Special. Остальные украсят стилизованным жетоном.

Harley-Davidson Motor Company основана в 1903 году, в настоящее время базируется в городе Милуоки (штат Висконсин). Кроме мотоциклов, она выпускает мебель, посуду, одежду и обувь.

В 2018 модельном году Harley-Davidson представит три обновленных модели семейства CVO, а также модели Street Glide Special и Road Glide Special, выполненные в новой темной цветовой схеме.