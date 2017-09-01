Build: Мартин Шульц считает, что российский Крым - свершившийся факт

Принадлежность Крыма к России является свершившимся фактом, от которого Москва не откажется. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такое мнение высказал в пятницу лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в интервью газете Bild.

"Мне кажется, ситуация такова, что русские сделали из этого свершившийся факт, на чем они будут настаивать", - сказал он. При этом германский политик, претендующий на пост канцлера на предстоящих выборах в Бундестаг, заявил, что считает воссоединение Крыма с Россией "серьезным нарушением международного права".

Шульц затруднился ответить на вопрос, насколько долгосрочным будет нахождение Крыма в составе РФ. В то же время он отметил, что насильно отобрать у России полуостров вряд ли будет возможно. "С моей точки зрения, это могло бы быть возможно только через переговоры", - считает политик.





