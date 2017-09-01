Раненная в Хургаде армянка будет доставлена в Ереван

Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян поинтересовался у посла Армении в Египте Армена Мелконяна состоянием здоровья раненной 14-го июля в Хургаде армянской туристки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Как сообщил посол, пострадавшая выздоравливает, и, по заключению египетских медиков, в ближайшие дни ее можно будет эвакуировать в Армению.

Во все время ее лечения в Египте раненая находилась под неусыпным контролем посольства Армении. Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян попросил заранее информировать Министерство здравоохранения Армении о дне транспортировки раненой, чтобы армянские медики смогли организовать ее встречу и дальнейшую транспортировку из аэропорта.

Министр здравоохранения Армении Левон Алтунян дал указания руководителям соответствующих ведомств, а также распорядился об организации консилиума сразу по госпитализации пострадавшей в соответствующем лечебном учреждении Еревана.

Напомним, что 14-го июля вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате погибли две женщины из Германии, еще четыре — из Армении, Чехии и России — получили ранения. По меньшей мере шесть туристов были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на пляже в египетском городе Хургада. СМИ сообщают о двух погибших - гражданах Украины.

Об атаке в курортном городе Хургаде на Красном море сообщило МВД Египта. По официальным данным, по меньшей мере шесть женщин ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Нападавший задержан, это 28-летний Абдель Рахман Шаабан; его допрашивают, чтобы выяснить его мотивы. По некоторым данным, он проник на туристический пляж, проплыв по морю со стороны общественного пляжа.

Мотивы, толкнувшие его на преступление, пока неизвестны. По имеющейся информации, преступник может страдать психическим заболеванием. Некоторые египетские СМИ написали, что он исповедовал идеологию ИГ, а на допросе заявил, что "жил по законам шариата". Другие СМИ утверждают, что причиной нападения стала бытовая ссора.