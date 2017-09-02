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Арцах празднует 26-ю годовщину независимости


Независимости Арцаха – 26 лет!

Армянство во всем мире празднует 2-го сентября 25-летие независимости Арцаха.   2-го сентября 1991 года, состоялись заседания депутатских советов на всех уровнях в НКАО и в тогда еше не лишенном армянского населения Шаумянском районе, и была принята декларация «О провозглашении НКР». Тем самым было осуществлено право, которое было прописано в действующем тогда законодательстве, в частности в принятом 3 апреля 1990г. законе, которым предусматривалось предоставлять право на самоопределение – в случае выхода  из союзного образования.

10-го декабря 1991 года, всего за  несколько дней до распада СССР, население НКР подтвердило это решение на всенародном референдуме, где 99,89% проголосовали за выход из состава Азербайджана.    

На последовавших парламентских выборах  было избрано Национальное собрание  НКР, которое  сформировало первое  правительство, которое  приступило к своим обязанностям в условиях глухой  блокады и последовавшим военным действиям Азербайджана.

Одержав победу  в  этой войне, НКР сохранил свою независимость.

Ежегодно 2  сентября в Арцахе проводятся праздничные мероприятия.

 



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