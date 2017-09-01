Умер актер детективных сериалов Ричард Андерсон

В Лос-Анджелесе скончался американский актер Ричард Андерсон. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на представителя его семьи сообщает Associated Press.

Артисту был 91 год.

Наиболее часто он исполнял роли в детективных сериалах, таких как «Коломбо», «Она написала убийство», «Отдел 5-O», «Новый Перри Мейсон», «Великий сыщик» и «ФБР».

Андерсон также известен участием в научно-фантастических телепроектах, в частности в сериалах «Человек на шесть миллионов долларов» и «Бионическая женщина».

В фильмографии Ричарда Андерсона — картины «Жемчужина», «Запретная планета», «Крик в ночи», «Тропы славы», «Долгое жаркое лето», «Насилие», «Семь дней в мае», «Плохая репутация» и «Стеклянный щит».