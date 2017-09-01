По случаю 1-го сентября, председатель НС Арцаха Ашот Гулян посетил Арцахский Госуниверситет. В сопровождении м инистра по делам спорта и молодежи Арцаха Славы Асряна и ректора АГУ Мануш Минасян председатель НС Арцаха Ашот Гулян возложил цветы к памятнику павших студентов, затем выступил в актовом зале АГУ с лекцией.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью НС Арцаха, председатель НС Арцаха Ашот Гулян провел в АГУ «Урок независимости».

Ашот Гулян особо отметил роль университета в общественно-политической жизни страны и общества, начиная с участия в освободительном движении 1988 года.

В конце своего выступления он поздравил первокурсников с началом обучения, затем – всех с грядущим Днем республики.