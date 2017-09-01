Более 1,5 тыс. человек почтили память жертв теракта в Беслане в первый день вахты

Память жертв теракта в школе № 1 города Беслана в Северной Осетии в первый день трехдневной вахты почтили более 1,5 тыс. человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу ТАСС сотрудник правоохранительных служб.

"Более 1,5 тыс. человек посетили школу, поток людей стал меньше, но они продолжают приходить. Порядка 150 человек в этот день посетили мемориальный комплекс "Города ангелов", - сказал собеседник агентства.

Траурные мероприятия начались в разрушенной школе со школьного звонка в 09:15 мск, извещающего о первом выстреле террористов, который раздался во дворе школы.

Люди приходили с цветами, зажигали у фотографий погибших в спортзале свечи, во двор школы принесли и игрушки, воду, которую не разрешали заложникам пить террористы, удерживая в спортзале в течение трех дней. Траурная церемония проходила в полном молчании, которое прерывалось плачем.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.





