Лавров не будет баллотироваться в президенты России в 2018 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не будет баллотироваться на пост президента России в 2018 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выступая в пятницу в МГИМО и отвечая на вопрос студентки о том, не рассматривает ли он себя в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, министр указал, что "нет, не рассматриваю".

"Скажу откровенно, не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, мне очень комфортно и приятно работать с президентом Путиным и я вижу, что у нас есть еще целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте. И то, что наше министерство активно этим занимается, я считаю самым главным в своей жизни", — добавил он.