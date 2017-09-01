Гильермо дель Торо представил свой новый фильм на Венецианском кинофестивале

Известный мексиканский режиссер Гильермо дель Торо представил в конкурсе 74-го Венецианского кинофестиваля свой новый фильм "Форма воды" (The Shape of Water), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Это рассказ времен холодной войны о судьбе немой молодой женщины, влюбленной в человека-амфибию, ставшего результатом научных опытов. По словам режиссера, он хотел создать фильм без слов. "Слова не нужны, все эмоции выражают взгляды, выражения лица", - поделился автор.

Картина сделана как блестящая пародия на все голливудские штампы 60-х годов: в ней есть и отрывки из мюзиклов, и карикатура на русских шпионов времен холодной войны. Не обошлось и без другой излюбленной темы дель Торо - связи тоталитарных режимов со вселенским злом.





