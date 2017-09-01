Мы уверены, что отрасль сельского хозяйства в Армении имеет большое будущее: премьер-министр Армении Карен Карапетян принял представителей компаний по производству коньяка и вина

Правительство Армении оказывает максимальное содействие представителям сферы сельского хозяйства, уже презентованы программы, которые находятся в стадии осуществления или намечены на реализацию. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Карен Карапетян в ходе совещания с представителями компаний по производству коньяка и вина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

«Мы повысили порог предоставляемых фермерам сельскохозяйственных кредитов, определив его от 3 до 10 млн. драмов, процентные ставки для бенефициаров, получающих социальную поддержку в приграничных общинах, составляют 3%, для других районов – 5%. Каждому поставщику мы предоставляем кредит до 150 млн. драмов на закупку винограда со ставкой в 3%. Для перерабатывающих предприятий на 40 % снижена цена на газ. Я не знаю других правительств, которые оказывают столь много как финансовой, так и иного рода поддержки сельскому хозяйству.

Мы реализуем данные программы, поскольку убеждены, что у сферы сельского хозяйства в Армении большое будущее, и мы хотим воодушевить наших коллег, чтобы предприниматели основали более эффективный, прибыльный бизнес, а также изменить ту ситуацию, которая существует на данный момент», – подчеркнул премьер.

В свою очередь министр сельского хозяйства РА Игнатий Аракелян доложил о работах, проводимых в направлении организации процесса закупки. Согласно докладу министра, в прошлом году компании закупили порядка 110 тыс. тонн винограда, а в этом году, по предварительным данным, прогнозируется закупка 141 тыс. тонн винограда.

В то же время И. Аракелян отметил, что согласно анализу специалистов, урожай винограда в 2017 год в сравнении с прошлым годом будет меньше на 10%, объясняется это холодной зимой и тем, что в зимний период не было проведено закапывания виноградной лозы.

Премьер-министр К. Карапетян добавил также, что в первую очередь государство заинтересовано в продвижении бренда армянского вина и коньяка. «Мы открыто обсудим дальнейшую стратегию наших действий. Когда будем уверены, что не вызываем рисков в данной сфере, уверенными шагами двинемся вперед. Вот наша задача – устранить риски и рыночные потери, не беспокоить фермеров, не обижать поставщиков», – подчеркнул он.