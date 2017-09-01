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Здание Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении будет выставлено на аукцион


Решением правительства Армении от 3-го августа 2017 года за номером 947-Ա,   19-го сентября здание Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении будет выставлено на аукцион. Стартовая цена – 13.223.400.652 драмов. продажа будет осуществлена классическим аукционом.

Аукцион состоится  19-го сентября, в  14:30, в государственной некоммерческой организации «Аукционный центр», по адресу Ереван, ул. Давида Анахта, 23.

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