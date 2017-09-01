Опрос: Трамп говорит откровенно, но ведет себя не по-президентски

Американцы склонны считать, что президент США Дональд Трамп в своих заявлениях открыто выражает собственное мнение, но при этом не ведет себя в соответствии со своим статусом, показали итоги опроса телеканала Fox News.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, респондентам было предложено назвать характеристики, наиболее точно описывающие американского лидера. По мнению большинства опрошенных (81%), наиболее точно Трампа описывает фраза "говорит то, что думает", вторым по популярности вариантом стал эпитет "задиристый" (53%). При этом с тем, что глава государства ведет себя "по-президентски" согласилась лишь четверть опрошенных, еще столько же человек назвали Трампа "нравственным лидером".

Американцы склонны положительно оценивать политику президента в области экономики и борьбы с терроризмом. При этом более половины участников опроса критически оценивают шаги Трампа в вопросах экологии, отношений с Россией, здравоохранения и межрасовых отношений.

Большинство участников опроса заявили, что в целом политика Трампа способствует разделению страны (56%). С тем, что шаги и заявления президента ведут к сплочению населения, согласна лишь треть опрошенных.

Что касается реакции на последние события в США, респонденты склонны поддерживать предложенные президентом меры по преодолению последствий урагана "Харви" (44%) и согласны с позицией главы государства по сохранению памятников конфедератам (61%).

Одно из последних внешнеполитических решений Трампа об отправке дополнительного контингента США в Афганистан встретило, скорее, негативную реакцию — им остались недовольны 48% американцев. Большинство участников исследования все еще обеспокоены перспективой войны с КНДР (59%), хотя доля американцев, которых волнует этот вопрос, снизилась за последний месяц.

Телефонный опрос был проведен при участии более тысячи зарегистрированных избирателей с 27 по 29 августа. Погрешность результатов составляет три процентных пункта.