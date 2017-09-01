Ученые открыли простой способ прогнозирования продолжительности жизни

Ученые из Германии, Нидерландов, США и Японии открыли простой способ определения продолжительности жизни. Соответствующее исследование опубликовано в журнале NatureCommunications.

Специалисты обнаружили взаимосвязь между размером ядрышек в клетках свободноживущих нематод и продолжительностью их жизни. Чем меньше размер внутриядерного клеточного компонента, тем выше ожидаемая продолжительность жизни животного. Аналогичную закономерность исследователям удалось найти также у плодовых мушек и грызунов. Ученые обнаружили, что интенсивные физические нагрузки, совершаемые животными, вызывали уменьшение размера ядрышек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Биопсия мышечной ткани людей старше 60 лет показала, что данная закономерность справедлива и для человека.

Исследователи также установили, что чем меньше ядрышко, тем меньше в нем содержание белка фибрилларина. Ученые полагают, что размер этой части может выступать в роли маркера ожидаемой продолжительности жизни.