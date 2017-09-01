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Мэр Еревана Тарон Маргарян посетил основную школу N71 имени Нельсона Степаняна


По случаю Дня знаний мэр Еревана Тарон Маргарян посетил столичную основную школу N71 имени Нельсона Степаняна, где присутствовал на торжественном мероприятии,посвященном началу нового учебного года. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В рамках программы мэрии Еревана «Помоги своей школе» в этом году школа была капитально отремонтирована предпринимателем, меценатом и выпускником этой школы Артуром Варжапетяном. В ходе ремонтных работ были полностью отремонтированы крыша, классные комнаты, коридоры, санузлы, спортзал. Были также обновлены мебель и инвентарь. Кроме того, частично отремонтирована котельная. На участке, примыкающем к школе, проведены работы по асфальтированию, озеленению и освещению.
Мэр Тарон Маргарян вместе с Артуром Варжапетяном осмотрел школу, ознакомился с осуществленными работами. Для более чем 770 учеников школы созданы максимально удобные условия. В этом учебном году школа откроет двери для 110 первоклассников.
«Сегодня для учеников и учителей 71-й школы двойной праздник, так как школа встречает своих учеников полностью отремонтированной. В этом плане хочу выразить особую благодарность Артуру Варжапетяну, кто всегда рядом со своей школой и взял на себя осуществление ремонта. Это, действительно, отличный подход, и мы в свою очередь призываем всех выпускников, добившихся определенных высот, в рамках своих возможностей помогать своим бывшим школам, внося свой вклад в дело воспитания достойного поколения. И вообще, придавая важность необходимости организации учебного процесса в должных условиях, за эти годы городские власти в рамках своих возможностей старались оказывать поддержку в вопросе ремонта школ и детских садов. В этом плане у нас есть определенные успехи, однако этого недостаточно, и многое еще предстоит сделать. Но я уверен, что придет время, когда мы будем говорить только о качестве образования, а не об условиях в учебных заведениях. Мы поставили перед собой эту цель и обязательно ее достигнем»,-подчеркнул Тарон Маргарян, добавив, что во всех столичных школах осуществлены небходимые подготовительные работы,чтобы на должном уровне встретить учеников и педагогов.
Еще раз поздравив всех школьников и преподавателей, мэр Еревана пожелал успехов в новом учебном году и выразил уверенность, что своей преданной и последовательной работой они воспитают более патриотичное поколение, которое в будущем будет служить нашей стране, обеспечивая развитие и мощь Армении.

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