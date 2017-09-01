Сообщение о заложенной в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении бомбе оказалось ложным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал полковник Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям РА Армен Бадалян. «Это была чья-то злая шутка. Ложный вызов. В здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении бомбы не обнаружено», – сообщил журналистам после проверки здания Минтранса полковник Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям РА Армен Бадалян.

Отметим, что сотрудники министерства были эвакуированы. По словам А. Бадаляна, все сотрудники уже могут вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что саперы продолжают поиск бомбы в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Как передает корреспондент«Арменпресс», сотрудники Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении эвакуированы.

Как сообщила пресс-секретарь министра Анаит Аракелян, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян в момент сообщения о заложенной бомбе не был в здании Министерства.

«Он принимает участие в открытии гтрассы Варденис-Мартакерт. Мы ежеминутно информируем его о ходе событий. Саперы продолжают поиск бомбы в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении»,-сказала она.

1-го сентября, в 10:26, в полиции Армении был получен сигнал о бомбе, заложенной в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий на площади Республики. На место выехали боевой расчет, группа реагирования Центра кризисного управления МЧС Армении, спасатели и группа саперов.

Сведения о лице, сообщившем о заложенной бомбе, будут сообщены позже.