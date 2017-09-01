Бомбу в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении пока не обнаружили: саперы продолжают работать

Саперам осталось проверить последний этаж здания Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, осмотрены уже 4 этажа. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал полковник Спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям РА Армен Бадалян.

«Остался один этаж. Четыре этажа проверили, бомбы не обнаружили», – сказал Бадалян.

Сигнал о заложенной в министерстве транспорта, связи и информационных технологий РА бомбе поступил около 10:15 по ереванскому времени.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, на место инцидента направился один боевой расчет, группа реагирования Национального центра кризисного управления, спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения и группа саперов.

Сотрудники министерства были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что саперы продолжают поиск бомбы в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Как передает корреспондент«Арменпресс», сотрудники Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении эвакуированы.

Как сообщила пресс-секретарь министра Анаит Аракелян, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян в момент сообщения о заложенной бомбе не был в здании Министерства.

«Он принимает участие в открытии гтрассы Варденис-Мартакерт. Мы ежеминутно информируем его о ходе событий. Саперы продолжают поиск бомбы в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении»,-сказала она.

1-го сентября, в 10:26, в полиции Армении был получен сигнал о бомбе, заложенной в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий на площади Республики. На место выехали боевой расчет, группа реагирования Центра кризисного управления МЧС Армении, спасатели и группа саперов.