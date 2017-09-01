4-5-го сентября температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса

Со 2-го по 6-е сентября на территории республики ожидается высокий риск возникновения пожара. Индекс ультрафиолетовых лучей 1-го сентября ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На территории Армении 2-го сентября возможны кратковременные дожди и грозы, особенно в северных районах. Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/сек.С 3-го по 6-е сентября ожидается погода без осадков. 4-5-го сентября температура воздуха повысится на 2-3 градуса. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.