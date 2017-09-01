В Польше прошли мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны

Руководство Польши во главе с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Беатой Шидло рано утром в пятницу приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 78-й годовщины начала Второй мировой войны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мероприятия начались одновременно в городе Велюнь Лодзинского воеводства и полуострове Вестерплатте в Гданьске – местах, которые первыми приняли удар гитлеровской армии – в 4.45 утра (5.45 мск).

Велюнь, где присутствовал президент Анджей Дуда, был выбран потому, что именно с бомбардировки этого города гитлеровскими войсками началась Вторая мировая война.

Первым из траурных мероприятий стало открытие аллеи памяти в Велюни на улице Пилсудского, где на момент начала войны находился госпиталь. Выступая в Велюни, Дуда заявил, что способ начала войны сейчас назвали бы террористическим актом.

Премьер Беата Шидло присутствовала на мероприятиях на полуострове Вестерплатте — именно это место под предлогом включения Гданьска (Данцига) в состав Рейха начал обстреливать немецкий линкор Schleswig-Holstein, положив начало войне.