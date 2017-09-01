Сеул отказался размещать в Южной Корее американские ядерные бомбы

Администрация президента Южной Кореи заявила, что не рассматривает вопрос о размещении в стране ядерного оружия США. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает агентство Ёнхап.

«Мы никогда не считали, что должны размещать у себя ядерные активы США», — сказал представитель администрации на условиях анонимности. — «Мы уважаем глобальный режим нераспространения и продолжаем выстраивать свою политику в этих рамках».

Ранее в местных СМИ прошла информация, что вопрос о размещении американского ядерного оружия на Корейском полуострове обсуждался в ходе визита министра обороны Южной Кореи Сон Ён Муна в Вашингтон на встречу с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Сообщалось, что Мун будто бы намекнул на такую возможность.

30 августа президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с КНДР не приведут к решению северокорейской проблемы. Он назвал официальный Пхеньян «вымогателями, которым платят деньги уже 25 лет».