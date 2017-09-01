Кахети трясло - магнитуда землетрясения в Грузии составила 3,9
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в грузинском винном регионе Кахети, неподалеку от границы Грузии с Азербайджаном. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Центра сейсмического мониторинга Государственного института Ильи.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:36 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 21 километре от города Дедоплисцкаро и в 21 километре от села Гамарджвеба.
О разрушениях и пострадавших пока сообщений не было.
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