Саперы продолжают поиск бомбы в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Как передает корреспондент«Арменпресс», сотрудники Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении эвакуированы.

Как сообщила пресс-секретарь министра Анаит Аракелян, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян в момент сообщения о заложенной бомбе не был в здании Министерства.

«Он принимает участие в открытии трассы Варденис-Мартакерт. Мы ежеминутно информируем его о ходе событий. Саперы продолжают поиск бомбы в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении»,-сказала она.

1-го сентября, в 10:26, в полиции Армении был получен сигнал о бомбе, заложенной в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий на площади Республики. На место выехали боевой расчет, группа реагирования Центра кризисного управления МЧС Армении, спасатели и группа саперов.