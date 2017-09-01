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Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян в момент сообщения о заложенной бомбе не был в здании Министерства


Саперы продолжают поиск бомбы в  здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении. Как передает корреспондент«Арменпресс», сотрудники  Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении эвакуированы.

Как сообщила пресс-секретарь министра Анаит Аракелян, министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян в момент сообщения о заложенной бомбе не был в здании Министерства.

 «Он принимает участие в открытии трассы Варденис-Мартакерт. Мы ежеминутно информируем его о ходе событий. Саперы продолжают поиск бомбы в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении»,-сказала она.

1-го сентября,  в 10:26, в полиции Армении был получен сигнал о бомбе, заложенной в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий на площади Республики. На место выехали боевой расчет, группа реагирования Центра кризисного управления МЧС Армении, спасатели и группа саперов.

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