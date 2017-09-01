В Колумбии полиция ликвидировала одного из главарей наркомафии

Один из главарей наркомафии Роберто Варгас, известный в криминальных кругах по кличке Гавилан, ликвидирован в Колумбии. Он считался "человеком номер 2" в преступной группировке "Клан-дель-Гольфо". Как сообщил в четверг в социальной сети Twitter колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, бандит и пятеро его сообщников погибли в перестрелке с полицией на территории муниципии Унгия (западный департамент Чоко), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Подразделение полиции ликвидировало Гавилана, - написал Сантос, отметив, что о деталях операции власти сообщат на специальной пресс-конференции. В свою очередь министерство обороны страны заявило, что благодаря проведенной акции "Колумбия сегодня стала более безопасной".

"Клан-дель-Гольфо", боевики которого промышляют контрабандой наркотиков и вымогательствами, власти Колумбии считают одной из наиболее опасных криминальных организаций страны.





