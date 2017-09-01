1-го сентября был получен сигнал о бомбе, заложенной в здании Министерства транспорта, связи и информационных технологий на площади Республики.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали боевой расчет, группа реагирования Центра кризисного управления МЧС Армении, спасатели и группа саперов.