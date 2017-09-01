Госдепартамент предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы

Госдепартамент США в четверг предупредил граждан страны о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы. Ведомство распространило соответствующее заявление для американских туристов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе терактов во всей Европе. Это уведомление для путешественников действует до 30 ноября 2017 года. Последние получившие широкое освещение происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что "Исламское государство", "Аль-Каида" и связанные с ними структуры имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что террористы "сосредоточивают свое внимание на популярных туристических местах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах и зданиях муниципальных властей", а также на "гостиницах, клубах, ресторанах, сооружениях культа, парках, учебных заведениях".



