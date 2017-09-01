Мы сделаем все возможное, чтобы учитель в Армении был максимально защищен и оценен государством: премьер-министр

Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание по случаю Дня знаний.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании говорится:

«Дорогие школьники, студенты, родители и учителя!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний.

Желаю «зеленой дороги» в новом учебном году пришедшим в первый класс нашим детям и молодежи, поступившей в высшие учебные заведения. Вас ожидают полные интересных событий, важные годы. Попытайтесь максимально эффективно использовать это время.

Главными героями этого дня являются и учителя, поскольку крайне велика их роль в деле обучения и воспитания наших детей. От учителей зависит, какие знания получит ребенок, какими нравственными принципами он будет руководствоваться во взрослой жизни, насколько конкурентоспособным и актуальным будет в современном мире, как проявит себя в обществе и как будет относиться к своей стране.

Мы все в свое время были учащимися и помним наших любимых учителей, которым по сей день мы очень благодарны за все, что они нам дали.

Хочу выразить свое безграничное уважение и признательность учителям за их работу, пожелав им крепкого здоровья, терпения, оптимизма и счастья. Хочу также, чтобы вы были уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы учитель в Армении был максимально защищен и оценен государством, осознавая: что бы мы ни сделали, все равно будем в долгу перед вами. Всегда!»