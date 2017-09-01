В Иране перевернулся автобус со школьницами, есть погибшие

Автобус перевернулся в Иране, погибли не менее 12 человек, еще 33 получили ранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в провинции Фарс на юге страны.

Сообщается, что автобус перевозил девочек-школьниц из соседней провинции Хормузган.