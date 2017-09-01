Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

В Иране перевернулся автобус со школьницами, есть погибшие


Автобус перевернулся в Иране, погибли не менее 12 человек, еще 33 получили ранения, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в провинции Фарс на юге страны.

Сообщается, что автобус перевозил девочек-школьниц из соседней провинции Хормузган.

 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации