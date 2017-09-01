Трамп запросит у конгресса $5,9 миллиарда на ликвидацию последствий урагана

Президент США Дональд Трамп запросит у конгресса 5,9 миллиарда долларов на ликвидацию последствий разрушительного урагана "Харви". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресссо ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что в этот запрос еще могут быть внесены изменения. По словам представителя американской администрации, запрос будет направлен в конгресс в пятницу, обе палаты должны будут проголосовать по нему, вероятнее всего, на следующей неделе.

AP Photo / LM Otero