Время в Ереване: 11:07:36,   1 Сентябрь

Послание мэра Еревана Тарона Маргаряна ко Дню знаний


Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил всех с Днем знаний. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В  поздравительном послании мэра Еревана Тарона Маргаряна ко Дню знаний сказано:

«Дорогие школьники и студенты, педагоги, родители и первоклассники, 
от души и с наилучшими пожеланиями поздравляю  вас с этим прекрасным сентябрьским праздником-Днем знаний!
Этот день, действительно, праздник для всех нас, поскольку он является доказательством непрекращающегося процесса образовательного развития поколения, творящего нашу новую Армению, поводом переоценки  знаний.
Глубокое уважение к знаниям и стремление получить образование является уникальным проявлением нашего национального мышления, и не случайно, что  1-ое сентября  вызывает воодушевление и праздничное настроение у детей, юношей и молодежи, особенно у первоклассников.
Желаем, чтобы это праздничное настроение сохранилось на протяжении всего учебного года. Мы же в свою очередь продолжим реализацию наших программ.
Качественное образование является основным залогом развития нашей страны, и усилия, направленные в эту сферу, являются гарантией нашего достойного будущего.  Я  полон надежд, что  предстоящие  годы обучения станут важным и ответственным периодом для развития  талантов у наших детей, приобретения знаний  и навыков. В результате всего  этого граждане нашей  страны станут еще  более  патриотичными, образованными и ответственными.
Ещё раз поздравляю всех нас с началом нового учебного года».

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации