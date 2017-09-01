Послание мэра Еревана Тарона Маргаряна ко Дню знаний

Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил всех с Днем знаний. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В поздравительном послании мэра Еревана Тарона Маргаряна ко Дню знаний сказано:

«Дорогие школьники и студенты, педагоги, родители и первоклассники,от души и с наилучшими пожеланиями поздравляю вас с этим прекрасным сентябрьским праздником-Днем знаний!Этот день, действительно, праздник для всех нас, поскольку он является доказательством непрекращающегося процесса образовательного развития поколения, творящего нашу новую Армению, поводом переоценки знаний.Глубокое уважение к знаниям и стремление получить образование является уникальным проявлением нашего национального мышления, и не случайно, что 1-ое сентября вызывает воодушевление и праздничное настроение у детей, юношей и молодежи, особенно у первоклассников.Желаем, чтобы это праздничное настроение сохранилось на протяжении всего учебного года. Мы же в свою очередь продолжим реализацию наших программ.Качественное образование является основным залогом развития нашей страны, и усилия, направленные в эту сферу, являются гарантией нашего достойного будущего. Я полон надежд, что предстоящие годы обучения станут важным и ответственным периодом для развития талантов у наших детей, приобретения знаний и навыков. В результате всего этого граждане нашей страны станут еще более патриотичными, образованными и ответственными.Ещё раз поздравляю всех нас с началом нового учебного года».