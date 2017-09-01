Более 70 тыс. американцев попросили признать Сороса террористом

Более 70 тысяч американцев поставили свои подписи под петицией, авторы которой призывают президента США Дональда Трампа признать миллиардера Джорджа Сороса террористом и иъять его имущество и активы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, текст этой петиции размещен на сайте Белого дома.

Для того, чтобы власти отреагировали на петицию, ее должны подписать 100 тыс.человек.

По словам ее автором, Джордж Сорос "умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать ситуацию и иным образом совершать акты насилия против Соединенных Штатов и его граждан". Авторы петиции утверждают, что миллиардер создал и профинансировал десятки, а возможно и сотни, организаций, единственная цель которых - способствовать краху конституционного правительства.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. Журнал Forbes оценивает его состояние примерно в $25 млрд. По данным CNN, Сорос вложил $6 млн в президентскую кампанию соперницы Дональда Трампа, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.