Премьер-министр Армении Карен Карапетян обсудил с делегацией корпорации «Майкрософт» вопросы цифровой повестки в Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял делегацию корпорации «Майкрософт», возглавляемую председателем регионального представительства Рональдом Бинкофски. В ходе встречи стороны обсудили вопросы цифровой повестки в Армении, касающиеся сотрудничества между правительством Армении и «Майкрософт».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении, премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что в повестке правительства Армении – создание цифровой стратегии, резкое увеличение числа электронных услуг, разработка интегрированной системы государственного управления и пр. По словам премьер-министра Армении Карена Карапетяна, с целью осуществления этой программы был создан фонд «Цифровая Армения», и правительство Армении готово сотрудничать с корпорацией «Майкрософт» по данным направлениям.

Рональд Бинкофски, в свою очередь, подчеркнул готовность «Майкрософт» помочь Армении в осуществлении указанных пррограмм, и добавил, что с этой целью были проведены эффективные переговоры с представителями различных ведомств. По его словам, у них имеются богатый опыт в этих областях и необходимые возможности, что послужит осуществлению вышеуказанных программм.

На встрече обсуждался также ряд вопросов, касающихся 2-стороннего сотрудничества.