Направленные против своих телохранителей обвинения, выдвинутые США, Эрдоган считает скандалом

Направленные против своих 15 телохранителей обвинения, выдвинутые США, президент Турции Эрдоган назвал скандалом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Президент Турции Эрдоган обвинил США в недолжном обеспечении его безопасности, подчеркнув, что в таких обстоятельствах были вынуждены вмешаться его телохранители.

«В данный момент министерства иностранных дел и юстиции продолжают переговоры. В США развития идут по плохому сценарию. Эта страна продолжает защищать гюленовцев, членов Рабочей партии Курдистана (РКК)»,- сказал он.

Суд Вашингтона в расширенном составе предъявил обвинения 19 лицам, в том числе 15 сотрудникам безопасности президента Турции Тайипа Эрдогана, за нападения на участников акции протеста 16 мая 2017 года в ходе визита президента в Вашингтон. Из офиса прокурора округа Колумбия сообщили, что в отношении 19 человек возбуждено дело по факту организации провокации с целью насилия. Согласно обвинению, целью предполагаемой провокации было нападение на демонстрантов, собравшихся перед резиденцией посла Турции в США, а также на тех полицейских, которые попытаются пресечь нападение.

В офисе прокурора сообщили также, что двое обвиняемых арестованы, а остальные остаются на свободе. Первое судебное заседание в отношении задержанных состоится 7 сентября.

Пока не ясно, где находятся остальные обвиняемые, и может ли дипломатическая неприкосновенность помешать проведению следствия.

В офисе Ай Дата США сообщают, что обвинение, предъявленное 19 лицам (нападение на фоне ксенофобии) предполагает наказание до 15 лет лишения свободы. Руководитель отдела информации офиса Элизабет Чулджян считает предъявление обвинения важным шагом. “Пора потребовать у Эрдогана немедленной сдачи сотрудников безопасности, а Турция должна возместить ущерб потерпевшим от этого ужасного преступления”, - отметила Чулджян.

Палата представителей США 6 июня единогласно приняла двухпартийную резолюцию номер 354, которая осуждает насилие, осуществленное 16 мая в отношении мирных демонстрантов со стороны охраны Реджепа Тайипа Эрдогана и призывает привлечь нарушителей закона к уголовной ответственности и предпринять шаги для исключения подобных инцидентов. За резолюцию проголосовали 397 представителей.