Путин назвал давление на КНДР «путем в никуда»

Ситуацию на Корейском полуострове нужно решать с помощью диалога без выдвижения предварительных условий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом написал президент России Владимир Путин в своей статье «БРИКС – к новым горизонтам стратегического партнёрства», размещенной на сайте Кремля.

«Ситуация на Корейском полуострове в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта. По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен», — отметил Путин в преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Китае.

«Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда», — считает Путин.