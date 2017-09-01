Белый дом рассказал о роли Трампа в закрытии российского генконсульства

Решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско и зданий тогрпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке принял президент США Дональд Трамп. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь главы Белого дома Сара Сандерс, передает Арменпресс со ссылкой на Reuters.

«Да, это решение принял президент», — ответила Сандерс на соответствующий вопрос, уточнив, что официальный Вашингтон пошел на эту меру в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России. При этом она добавила, что «США хотят улучшить отношения с Россией и будут искать возможности для достижения этой цели», сообщает «Интерфакс».

Ранее 31 августа стало известно, что США потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско. Также должны прекратить работу два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Решение должно быть исполнено до 2 сентября.