Президент США Дональд Трамп намерен перевести $1 млн из своих личных средств на восстановление районов штата Техас, пострадавших от тропического шторма "Харви". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Он [Трамп] заявил о намерении передать примерно $1 млн из своих личных средств", - сказала она.

Трамп еще не решил, какой организации он перечислит деньги. Сандерс попросила журналистов, присутствующих на брифинге, посоветовать, какая организация могла бы наиболее эффективно распорядиться $1 млн.





