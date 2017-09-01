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Трамп пожертвует $1 млн на ликвидацию последствий шторма "Харви"


Президент США Дональд Трамп намерен перевести $1 млн из своих личных средств на восстановление районов штата Техас, пострадавших от тропического шторма "Харви". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Он [Трамп] заявил о намерении передать примерно $1 млн из своих личных средств", - сказала она.

Трамп еще не решил, какой организации он перечислит деньги. Сандерс попросила журналистов, присутствующих на брифинге, посоветовать, какая организация могла бы наиболее эффективно распорядиться $1 млн.


 



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