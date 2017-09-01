КНДР отвергает заявление СБ ООН и будет продолжать ракетные запуски

КНДР отвергает принятое во вторник заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее последний запуск Пхеньяном баллистической ракеты, и намерена продолжать проводить подобные испытания. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении представителя МИД республики, распространенном в пятницу агентством ЦТАК.

"Мы всесторонне отвергаем заявление СБ ООН, которое посягает на право суверенного государства на самооборону", - подчеркнули в МИД КНДР. Ведомство также заявило, что США, проведя совместные с Южной Кореей командно-штабные учения Ulchi - Freedom Guardian, отказались от инициативы Пхеньяна по смягчению напряженности в регионе. "С США нельзя решать вопросы вежливыми словами, а следует показывать действия", - утверждается в сообщении.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства заявил, что КНДР и дальше намерена продолжать проводить запуски баллистических ракет в Тихий океан с целью развития ракетных технологий и повышения боеспособности страны.

Во вторник вечером Совет Безопасности ООН по итогам закрытых консультаций принял заявление с осуждением осуществленного КНДР пуска ракеты и потребовал от Пхеньяна прекратить ракетную и ядерную программы.

КНДР 29 августа провела запуск баллистической ракеты "Хвасон-12". Она пролетела над северным японским островом Хоккайдо и, по данным правительства страны, упала в Тихий океан, в 1180 км к востоку от мыса Эримо. Ракета преодолела расстояние примерно в 2,7 тыс. км, а высота ее траектории достигала 550 км.