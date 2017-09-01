Число погибших на юге США в результате наводнений, вызванных циклоном "Харви", достигло 47 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По мере того, как спасатели продолжают операции по поиску выживших, число жертв может возрасти. Ранее сообщалось о 39 погибших.

Как заявил Сильвестр Тернер, мэр Хьюстона (штат Техас), сильнее всего пострадавшего от бедствия, некоторые части города по-прежнему затоплены, однако он постепенно начинает возвращаться к жизни. По данным CNN, в большинстве районов возобновлена подача электроэнергии, в ограниченном режиме начал ходить общественный транспорт, стали открываться магазины.

Как сообщил ранее вице-президент США Майкл Пенс, федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) США удовлетворило запросы об оказании материальной помощи на сумму более $530 млн. С запросами о такой помощи обратились более 300 тыс. граждан. По словам помощника президента США по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта, ураган повредил более 100 тыс. домов.

"Харви" обрушился на Техас в ночь на субботу, став самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. Впоследствии он ослаб до тропического шторма, а затем циклона.

Сейчас "Харви" продолжает движение вглубь континента и приближается к территории штата Теннесси. Максимальная скорость ветра в зоне стихии, которая в настоящий момент находится в 140 км к юго-востоку от города Мемфис, составляет около 13 м/с. Синоптики прогнозируют, что совсем скоро "Харви" может потерять свойства, характерные для тропического циклона.

ФОТО: EPA-EFE/TANNEN MAURY