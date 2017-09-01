1 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу общественно-политических деятелей из Канады. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече были затронуты вопросы, касающиеся связей между Канадой и Арцахом, региональных процессов, внутренней и внешней политики Арцаха.