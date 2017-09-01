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Бако Саакян принял группу общественно-политических деятелей из Канады


1 сентября президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу общественно-политических деятелей из Канады. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
На встрече были затронуты вопросы, касающиеся связей между Канадой и Арцахом, региональных процессов, внутренней и внешней политики Арцаха.



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