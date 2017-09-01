Ереванский бестселлер 4/76: в рейтинговой таблице – «Тот, кто один», «Храбрый Назар»

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга нашего соотечественника из Москвы Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие о армянской национальности родителей было недоразумением.

На 2-м месте - новая книга фотографа Эдгара Арутюняна «Ненайденные ромашки», рассказывающая о сложных человеческих взаимоотношениях – любви, дружбе, предательстве. Это вторая книга автора, в которой он попытался раскрыть вопросы, находящиеся вне любовных отношений.

На 3-м месте - книга «Мальчик в полосатой пижаме» Джона Бойна.

Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удивительной книге. Обычно аннотация дает понять, о чем пойдет речь, но в данном случае любые предварительные выводы или подсказки только помешают вам. Вас ждет необычное и завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени Бруно. Книга эта никак не предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. Остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро отпустит.

На 4-м месте – некогда постоянный участник нашего проекта - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо, но уже в новом издании - «Антарес». Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции.

«Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.

На 4-м месте – «Храбрый Назар» Дереника Демирчяна. Проводящий свои дни в безделии и размышлениях о своем благородном происхождении Назар и не подозревает о том, какие приключения его ожидают. Жена Назара – Устиан, не отстает от мужа в мечтах о светской жизни в благородном обществе. Сказка Дереника Демирчяна «Храбрый Назар» и по сей день не теряет своей актуальности, продолжая оставаться в числе перлов сказительной литературы.

На 6-м месте – нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 7-м месте – роман Камиля Лемонье «Любовь мужчины».Камиль Лемонье – бельгийский писатель, искусствовед и критик. Он представитель франкоязычного натурализма, его романы относятся к серии «Запрещенных книг» и пользовались громадной популярностью в конце XIX — начале XX вв. Его герои — “сильные личности”, целиком поглощенные любовной страстью, поистине сгорающие в ее огне. Они неразрывны с природой, в их жизни царствуют инстинкты.

На 8-м месте – «Тот, кто один» великого немецкого поэта Готфрида Бенна.Один из крупнейших немецких поэтов ХХ века, да и всей мировой поэзии, Готфрид Бенн (1886-1956) вступал в литературу в начале века как экспрессионист, через некоторое время признанный глава направления, поэт "отрицания". Яркая манера его письма, изобилующая отталкивающими подробностями жизни и смерти, была нацелена на развенчание ложных ценностей, как он понимал тогда, буржуазной культуры, бездушной цивилизации, не приносящей человеку никакого облегчения в неизбывных ужасах бытия - бессмысленного мучительного распада от рождения до неотменимой гибели, заведомой обреченности всего живого. Его первая книга стихов, сразу принесшая ему громкую известность, так и называлась - "Морг". Бенн вслед за Ницше ощущал, что у современного ему мира нет идеи будущего, и остается только - быть стоиком безнадежности. Зрелый и поздний Бенн — это попытка обрести опору во вселенной, где есть только «DieLeereunddasgezeichneteIch» - в дословном переводе: "Пустота и отмеченное Я». С каждым годом творчество Готфрида Бенна (как на родине, так и за ее пределами) вызывает все больший интерес литературоведов, историков литературы, поэтов и писателей. Анкета берлинского журнала «Литературен» недавно засвидетельствовала, что большинство немецких писателей нового поколения именно Готфрида Бенна - наряду с Рильке и Валери - считают важнейшим европейским поэтом прошлого столетия.

На 9-ом месте - «Великий Гэтсби» - знаменитый роман американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда. Первое издание его было выпущено в 1925 году. Этот роман считается одним из произведений «Века Джаза» в американской литературе. В 1998 году роман был отмечен под № 2 в списке 100 лучших англоязычных романов XX века по версии издательства Modern Library.

А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.