Европейские индексы выросли - 31-08-17

МОСКВА, 1 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 31 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.44% и составил 12055.84 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.58% и составил 5085.59 пункта, британский FTSE вырос на 0.89% и составил 7430.62 пункта, российский MICEX вырос на 0.66% и составил 2022.22 пункта, а RTSI вырос на 1.08% и составил 1095.15 пункта.