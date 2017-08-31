Глава МВД Турции представил в суд жалобу на колумниста газеты «Акос» Баскина Орана

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу 25 августа представил в суд жалобу на колумниста армянского издания Стамбула «Акос» Баскина Орана. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет турецкое издание Birgün.

Оран обвиняется в пропаганде терроризма. Только в августе 2017 года в Турции задержано 33 журналиста, среди которых есть и иностранные граждане. 14 из задержанных журналистов арестованы.

После попытки переворота в июле 2016 года в Турции проходят массовые аресты политических деятелей, журналистов, предпринимателей и учителей. Им в основном инкриминируется участие в попытке переворота, а также пропаганда терроризма.

Посредством массовых арестов президент Турции желает очистить политическое и гражданское поле от нежелательных для себя элементов.