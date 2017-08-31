Все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 30 и 31 августа, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 30 и 31 августа, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, Одновременно зарегистрировано 6 случаев обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 16 случаев кражи, 6 случаев мошенничества, 2 случая присвоения, по 1 случаю грабежа и уклонения от уплаты налогов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи и 2 случая причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.