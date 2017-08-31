Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос о нарушении со стороны Азербайджана режима прекращения огня во время мониторинга ОБСЕ на линии соприкосновения. Как сообщает Арменпресс, на брифинге Захарова отметила, что Эксперты должны на месте изучить все обстоятельства случившегося и сказать свое слово.

«Россия во время обострений ситуации призывала стороны к проявлению взвешенного подхода, целью которого было бы не нагнетание обстановки, а движение к политическому урегулированию. По этому случаю свою оценку должны дать эксперты, изучив обстоятельства на месте», - сказала она.

Она также заявила, что на данный момент нет информации по поводу подготовки встречи глав МИД Армении и Азербайджана для подготовки организации встречи лидеров двух государств.

«Мы уведомим, как только будет информация об этом», - сказала она.

Коснувшись вопроса о возможности подключения Нагорно-Карабахской Республики к процессу переговоров, Захарова сказала: «Вы знаете нашу традиционную позицию по данному вопросу. Поэтому я могу перенаправить вас к нашим предыдущим комментариям».