Заявления Хогланда не новы: Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что после назначения нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США существующий до сих пор командный дух будет сохранен и впредь. Как сообщает Арменпресс, об этом она заявила на брифинге, коснувшись назначения Эндрю Шеффера.

«Мы исходим из того что в обновленном составе сопредседатели продолжат свои усилия, направленные на оказание содействие сторонам конфликта и рассчитываем, что командный подход, который всегда был присущ тройке, будет сохранен», - отметила Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о недавних заявлениях теперь уже бывшего сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда, Мария Захарова отметила, что они не новы.

«На них неоднократно ссылались президенты России, США и Франции в своих совместных заявлениях по нагорно-карабахскому урегулированию, сделанных в период с 2009 по 2013 годы», - отметила официальный представитель.