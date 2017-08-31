Министр обороны Армении принял посла и военного атташе Ирана

Министр обороны Армении Виген Саркисян 31 августа встретился с послом Ирана в Армении Сейедом Каземом Саджади и новоназначенным военным атташе, подполковником Мехди Хейатом Ведждани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Саркисян пожелал успехов новому военному атташе в ходе службы в Армении, выразив надежду на то, что его деятельность будет способствовать углублению армяно-иранского военного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили представляющие двусторонний интерес вопросы, а также региональные проблемы и вопросы урегулирования конфликтов.